香港媒体报道，部分美国企业首席执行官已决定不出席下月在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会，原因包括日程细节不足、预期成果有限，以及缺乏实质交流机会。

香港《南华早报》引述知情人士报道，北京已邀请多名美国商界领袖，尤其是曾随美国总统特朗普5月访华，并于9月出席白宫为中国国家主席习近平举行的国宴的人士。

不过，由于主办方尚未提供日程和拟议会面的具体安排，一些首席执行官已转而安排其他事务和活动。知情人士还说，双方在议程和会面安排上似乎存在沟通脱节。

知情人士透露，中国已多次延长企业报名参会的截止日期，并认为这反映出目前参会热情不高，而北京尚未解决反应冷淡背后的问题。

知情人士说，如果中国希望吸引首席执行官出席APEC，就应公布日程，并协调他们的行程和会面安排。他还指出，对许多首席执行官而言，APEC提供的实质交流机会有限，出席并非必要。

APEC工商领导人峰会将于11月17日至18日在深圳举行，随后是11月18日至19日的领导人峰会。届时，包括美国、俄罗斯、日本和韩国在内的21个经济体将讨论区域经济合作和贸易议题。