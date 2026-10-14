中国2027国家公务员考试计划招录人数3万5691人，较2026年减少约2400人，降幅6.3%，招录人数连续第二年下降。

中国国家公务员局网站，中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员报名星期三（10月14日）正式开启，共计划招录3万5691人。与2025年3.97万人的历史峰值相比，已累计缩减约4000人。

据《南方都市报》、中新网报道，招录规模收缩的同时，考公热度却在持续攀升。

2026年度国考通过资格审查人数达371.8万人，再创历史新高，通过资格审查人数与录用计划数之比约为98比1。

此外，2026年全国硕士研究生招生考试报名人数为343万人，国考报名规模在最近十多年里首次在总量上超过考研。

据华图教育汇总数据分析，从各省份招录情况看，广东提供岗位1516个，招录2969人，岗位量和招录人数均居全国第一。整体来看，广东、山东、云南的报考选择空间更大，但热门岗位竞争仍可能十分激烈。

界面新闻引述中公教育研究院李茜称，今年招录人数的小幅调整，更多体现的是根据岗位需求和队伍建设需要进行的动态优化，并不意味着公务员招录需求出现收缩。

从职位上看，国考行政执法类职位计划招录28212人，其占比首次突破79%，较上一年度提高1个百分点。税务系统计划招录24013人，占总招录人数的67.28%。

此外，本次国考报名增加实名实人认证，打击“公考围岗”。“公考围岗”，是指个别考生或培训机构私下串联，组织多人集中报考同一职位，人为制造虚假报名热度，或利用“陪考”完成开考比例、操纵面试入围格局。