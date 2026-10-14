俄罗斯一名实验室工作人员因病因不明的肺炎死亡，引发外界对疫情传播担忧。香港卫生防护中心传染病处主任欧家荣称，事件对香港公共卫生威胁风险暂时属低，但事件仍存在不确定性，会密切监察事态发展。

综合香港“星岛头条”、“Now新闻”等报道，欧家荣星期三（10月14日）在电台节目称，香港卫生防护中心已即时向世界卫生组织及俄罗斯当局了解。世卫评估认为，目前未有证据显示上述死亡个案出现持续的人传人传播。

他称，卫生防护中心评估此事件构成的公共卫生风险暂时属于低，呼吁市民毋须过分担心。

不过欧家荣也指出，本着防范未然的原则，香港已采取一系列防控措施，包括在机场加强对俄罗斯抵港航班的旅客进行健康监测，对出现病症的旅客作健康评估，及在闸口为旅客测量体温。

港府也会在机场张贴告示，呼吁过去14天曾到访俄罗斯伊尔库茨克州的旅客主动申报。

港府也要求航空公司通知防护中心有关由伊尔库茨克机场出发并转机抵港的旅客，以便在抵港时进行健康评估。若发现有肺炎病症，会即时转介至公立医院检查。

世卫组织上星期六（10日）称，俄罗斯西伯利亚伊尔库茨克州一所鼠疫防治研究中心的实验室工作人员本月因肺炎死亡，病因仍未查明，当地也未报告鼠疫病例。