亚太经济合作组织财政部长会议下周首次在香港举行，欧美国家在2019年反修例风波后对香港的观感普遍偏负面，香港舆论界近日热议如何利用好这次会议讲好香港故事。

作为今年亚太经合组织（APEC）会议东道主，中国将于11月18日至19日在深圳举行领导人非正式会议，而APEC财长会议将于10月20日至21日在香港举行。

中国财政部星期三（10月14日）说，来自21个APEC经济体的财政部长或其代表、有关国际组织负责人和伙伴方高级代表，将参加APEC财长会议。会议将聚焦支持民生发展的财政政策、数字基础设施融资、因地制宜促进普惠金融发展、促进APEC青年财经人才交流合作等四大议题。

香港《星岛日报》指出，中美关系今年明显回暖，APEC领导人非正式会议11月在深圳举行，美国总统特朗普将再次访华，很大机会与中国国家主席习近平会晤。因此，下周在香港举行的APEC财长会议，不单纯是讨论区域合作，政治上也是中美关系的风向标，对APEC峰会两国元首会晤有预热作用。

虽然香港官场或政界均预期，美国财长贝森特赴港参会可能性不大，但香港舆论最近仍热议如何利用好这次会议，改变西方近年对香港的负面观感。

据香港《经济日报》报道，港府已准备一系列活动，招待赴港参会的各国财长、高官、商界人士和陪同的家属，包括参观离岛、马场、西九文化区等；创科方面，北部都会区及河套香港园区是必选之地。

此外，香港向来有“美食天堂”之称，香港旅游发展局会联同中华厨艺学院邀请逾50位本地名厨，推出“香港好味”名厨精选美食指南，涵盖米其林餐馆和地道小店、茶餐厅等，推介给参会人士。

香港《信报》也引述接近港府的消息人士透露，外国政要携家眷外访，当局会通过旅行社招标，为他们安排本地游行程，并品尝香港美食，比起官式的晚宴，食物要求“没有那么严格”。

香港中文大学政务与政策科学学院讲师孔永乐接受《联合早报》采访时指出，香港可以借APEC财长会议展示本身独特的国际营商环境，特别是长期以来与日本、韩国、东南亚国家及美国等APEC成员国所建立的深厚经贸合作基础，相信不少外商与外国官员，均对香港的新经济倡议如北部都会区、新兴产业及绿色金融的未来发展充满兴趣。

他说：“香港应把握时机，向外界积极宣传未来的经济发展蓝图，并展现与大湾区经济的协同效应，从而进一步提升香港的国际形象。”