由中国黑龙江省官员和商人组成的代表团，罕见访问俄罗斯实际控制、与日本有主权争议的南千岛群岛（日本称北方四岛）。日本随后向中俄两国提出交涉，中国则称这是友好交流和民企商业活动。

俄罗斯远东萨哈林州政府星期二（10月13日）公布，黑龙江省代表团访问了南千岛群岛中的伊图鲁普岛（日本称择捉岛），考察海产品养殖加工、旅游业等领域投资机会。代表团包括中国政府官员和企业代表。

据共同社报道，当地岛民称，中国代表团是在上星期五至星期天（9日至11日）到访。

俄罗斯媒体称，这是首个访问南千岛群岛的中国商务代表团。日媒则指，此前也有个别中国企业赴当地考察。日本主张北方四岛为日本固有领土，但这些岛屿在二战结束后由苏联占领，目前仍由俄罗斯实际控制。

据日本放送协会报道，日本外交部星期二深夜通过外交渠道向俄中两国提出交涉，指有关做法与日本一贯坚持的“北方领土是日本固有领土”立场相悖，强烈要求俄中妥善应对。

日本外长茂木敏充星期三（14日）进一步说：“第三国政府官员、商业代表或其他人士，以将北方四岛视为俄罗斯领土的方式登岛并开展活动，是完全不可接受的。”

中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上受询时说：“黑龙江省代表团近日访问了该省的友好省州、俄罗斯萨哈林州首府南萨哈林斯克，同当地开展友好交流活动。对于民营企业在访问期间进行的商业活动，我不作评论。”

被追问对茂木敏充发言的回应时，毛宁仅称：“中方一贯主张，世界反法西斯战争胜利成果应得到尊重和维护。”

上海外国语大学日本研究中心主任廉德瑰接受《联合早报》采访时指出，黑龙江代表团的访问“肯定有一个政治背景”。他以日本首相高市早苗引发中日外交风波的“台湾有事”论为例说：“你没有尊重中国的主权，也别指望中国能在你的领土争端问题上保持中立。”

海颐智库日本研究中心主任陈洋受访时则研判，此访是黑龙江省与萨哈林州长期友好往来的延伸，并非一次临时策划的“外交突袭”，“客观上主要是对冲日本单方面在南千岛群岛问题上的强硬主张，但不属于专门针对高市早苗政府的定向施压”。

共同社2023年曾引述消息人士报道，中方当年在一场中俄元首会晤中，曾表明在日俄领土争端上“不偏袒任何一方”。报道认为，这标志着中国放弃了多年以来将北方四岛视为日本领土的立场，转向中立。

廉德瑰认为，中国事实上的态度、倾向和立场已经很清晰。他说：“这个问题说到底是日俄之间的领土争端，它跟我们（中国）是没有直接关系的。那么我们采取什么态度，要根据我们国家的外交利益。”

至于这起事件会如何影响本就低迷的中日关系，廉德瑰说，对于中国在俄日领土问题上的动作，日本没有反应是不可能的。亚太经济合作组织（APEC）深圳峰会将在下月举行，这起事件“可能预示着11月份中日关系也没什么缓和余地了”。

日本外交部星期三已召见俄驻日大使进行抗议。陈洋指出，日本接下来会否召见中国驻日本大使值得关注。针对这起事件对中日关系的影响，陈洋研判，短期会增加摩擦，中期加剧不信任感，“但暂时还不足以改变两国关系的总体走势”。