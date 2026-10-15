中共政治局委员、中国外交部长王毅在与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时说，中国愿与包括俄方在内的亚信成员国践行多边主义。

据中国央视新闻报道，王毅当地时间星期三（10月14日）在阿塞拜疆首都巴库举行的亚信峰会期间，与拉夫罗夫举行场边会晤。

王毅说，今年5月和8月，中国国家主席习近平同俄罗斯总统普京举行了富有成果的会晤，引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续高水平发展。亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议下月将在深圳举行。相信在俄方等各方支持下，APEC“中国年”将取得丰硕成果，携手重振亚太共同体历史进程，为亚太地区发展合作注入强劲动力。

王毅表示，亚欧大陆地域广袤、文明多元，地区国家期盼维护和平稳定、深化多边协作。亚信峰会时隔四年再次举办，中方愿同包括俄方在内的亚信成员国密切协作，践行真正的多边主义，为完善全球治理贡献力量。

双方还就下一步中俄高层交往以及共同关心的国际地区热点问题协调了各自立场，达成了新的共识。

延伸阅读 王毅代表习近平出席亚信峰会并访问欧亚四国

另据路透社报道，俄罗斯外交部星期三在声明中说，俄中外长在亚信峰会期间会晤时，讨论双边合作关系、对美关系，以及乌克兰危机和伊朗局势等热点国际问题。

俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平在8月的上合峰会会面时，重申两国战略伙伴关系，并盛赞双方深化合作的前景。

俄外交部声明指出，拉夫罗夫和王毅在会面时，高度评价双方全面伙伴关系与战略合作的发展势头，并在双边政治对话中密切协调立场。

俄中两国呼吁终止伊朗冲突，并称战事的外溢将威胁地区安全与稳定。在长达四年半的俄乌战争中，中国持续敦促劝和促谈，通过外交途径解决这场冲突。

据新华网消息，亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第七次峰会将于星期四（10月15日）在阿塞拜疆首都巴库举行。

亚信是哈萨克斯坦于1992年在第47届联合国大会上倡议建立的安全问题论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。

中国外交部星期一（10月12日）宣布，王毅代表习近平出席亚信峰会，并于10月14日至20日访问阿塞拜疆、克罗地亚、黑山、保加利亚。