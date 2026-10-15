中国深圳将在下个月举行亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，当地官方星期四（10月15日）称，倡导企业根据生产、工作的具体情况及所在区域，在APEC会议当周工作日期间实行灵活工作安排。

据《南方都市报》报道，深圳市政府新闻办星期四举行新闻发布会，介绍APEC会议期间交通组织保障和城市运行相关安排情况。深圳市人力资源保障局副局长郝时飞在会上说，深圳倡导企业根据生产、工作的具体情况及所在区域，在APEC会议当周工作日期间，即11月16日至20日，实行灵活工作安排。

郝时飞说，灵活工作安排包括居家远程办公、错峰上下班、弹性上下班、休带薪年休假等多种方式。企业可在与职工充分协商的基础上，结合实际因企施策、因岗施策、因时施策、因地施策，不同企业、同一企业的不同岗位，均可选择不同的方式。

APEC工商领导人峰会将于11月17日至18日在深圳举行，随后是11月18日至19日的领导人峰会。届时，包括美国、俄罗斯、日本和韩国在内的21个经济体将聚首讨论区域经济合作和贸易议题。

此前，深圳市教育局10月9日在微信公众号宣布，全市中小学将在11月17日至20日放秋假。