美国总统特朗普称美方正就无核化问题与中俄进行磋商，中国外交部回应说，中国的核力量与美国、俄罗斯完全不在一个量级，现阶段要求中国参加所谓的裁军谈判“不公平、不合理，也不可能”。

中国外交部发言人毛宁星期五（10月16日）在例行记者会上称，就这个问题中国方面已经多次阐明上述立场。

毛宁还说，作为拥有庞大核武库的国家，美国理应切实履行核裁军的特殊优先责任，这是国际社会的普遍共识。

特朗普星期四（15日）接受美国大全新闻网（Newsmax）采访时说，如果可能的话，他很乐意看到无核化。“但事实上，我们正在就无核化问题同俄罗斯沟通，也在同中国沟通。”

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据，俄罗斯拥有的库存核弹头数量居全球之冠，其次为美国和中国。不过，美国实际部署的核弹头数量则超过俄罗斯。