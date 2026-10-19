俄罗斯总统普京据报提议下月与美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤，商讨结束已打了四年多的俄乌战争。

美俄元首本月通话达成协议，美国允许俄罗斯向全球和美国供应石油和石油产品，并豁免对俄罗斯的新制裁，受到乌克兰和美国国内及其盟友的广泛批评。

《华尔街日报》星期天（10月18日）引述俄罗斯前情报官员称，普京在10月9日与特朗普通话时提出上述建议。两人也在这通电话中就俄罗斯柴油输美达成协议，美国也将协助俄罗斯柴油销往全球。

克里姆林宫发言人佩斯科夫受询时证实，俄美中元首可能会晤，但称未就会晤或议程达成确定协议。

报道引述美国高级官员称，特朗普未答应出席这场会晤，但他一直坚定表示要结束俄乌战争，因此对上述建议持开放态度。

据彭博社报道，特朗普星期天说，他与俄罗斯达成协议，是因为他不想把普京赶离与乌克兰和谈的谈判桌。

在乌美元首关系持续恶化的情况下，乌克兰总统泽连斯基星期天接受彭博社访问时，指责特朗普尝试施压基辅向俄罗斯屈服。

《华尔街日报》报道称，普京建议在11月18日至19日于深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间，进行俄美中元首会晤。

彭博社报道，一场少了泽连斯基参加、聚焦乌克兰的峰会，被视为非同寻常的外交之举，极可能面对基辅及其盟友的抗议。

普京本月初在莫斯科举行、汇聚各国俄罗斯问题专家的瓦尔代论坛上说，他愿意与中国国家主席习近平和美国总统特朗普举行三方会晤，但须先商定议程。