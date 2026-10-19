香港将首次承办亚太经济合作组织（APEC）财长会议。香港保安局局长邓炳强在接受当地媒体访问时说，香港恐袭风险维持中度，已做好充足保安准备。

邓炳强在接受香港有线新闻访问时说：“恐袭风险仍然中度，中度意思是有风险存在，但无实质情报确实会被袭击。”

他也说：“有很多是政要包括外国财经高级官要，都要确保他们的安全、会议的安全，所以已经作出相应部署或情报工作、预防工作。”

邓炳强强调，香港举办国际会议有丰富经验，会确保会议安全有序举行，同时尽量减低封路或改道的时间和范围，将对市民影响减到最低。

APEC财长会议将从星期二（10月20日）起，一连两日首次在香港湾仔会展举行，周末期间附近一带已开始部署。

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综合香港有线新闻和星岛头条报道，会议地点附近道路有咪表（停车收费表）停车位暂时停用，让多辆车身有APEC字样的穿梭巴士停泊，附近行人道也已封闭。

为确保会议顺利进行及各国政要安全，香港警方、消防处等保安部门已全面提升戒备，在会场周边展开严密的海陆空防御部署。

根据大会议程，APEC财长会议将在星期二首先进行闭门活动，各国代表会集中草拟财长联合声明，也会举行正式开幕礼以及多场主题讨论环节。大会预计星期三（21日）在通过财长联合声明后正式闭幕。