莫斯科大学一名中国留学生身披“旭日旗”上课，引发争议，并被当地中国学生学者联谊会调查。中国媒体引述大学历史系中国留学生称，涉事陈姓学生已被遣返，校方将尽快公布开除该学生的决定。

据环球时报微信公众号消息，在莫斯科大学历史系中国留学生的集体请愿下，校方星期一（10月19日）下午召开专题座谈会。

据参会的中国留学生介绍，历史系主任别洛乌索夫在会上表示，反法西斯的历史共识不容亵渎，“俄罗斯和中国是二战中的战友”，俄中友谊源远流长，校方在反法西斯历史共识问题上的立场，与中方以及该系中国留学生的立场完全一致。

报道引述消息称，在陈姓学生身披旭日旗风波进一步发酵之际，莫斯科大学历史系张姓研一学生和苏姓大四学生上星期五（10月16日）一同起草请愿书，要求院方启动调查程序，核实陈姓学生的相关行为。在该系多名中国留学生签字后，这份集体请愿书当天被提交给莫斯科大学历史系。

针对请愿诉求，莫斯科大学历史系立即作出回应，定于星期一下午召开专题座谈会，并透露上星期五已启动相关程序，对陈姓学生作遣返处理。据了解，陈姓学生目前已被遣返。

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校方在座谈会上表示，将尽快公布对陈姓学生的开除决定，并会通过学校官网以及社交媒体渠道公开事件经过和校方立场。

一名中国留学生上星期三（10月14日）在莫斯科大学历史系课堂身披旭日旗，当时课程涉及日本明治维新相关历史。此举引发中国留学生抗议，相关影像开始在网络流传。

莫斯科大学中国学生学者联谊会介入调查，上星期六（10月17日）通报称，已向大学管理层提出严肃处理诉求，校方明确表示，已正式启动校内调查程序，将于近期发布处理结果。