中国财政部长蓝佛安说，世界经济面临挑战，亚太经合组织（APEC）这一政府间论坛的作用日益重要。

综合路透社和《星岛日报》报道，蓝佛安星期二（10月20日）在香港举行的APEC财政部长会议开幕式上发表上述讲话。根据议程，APEC高官会主席陈旭也在开幕式上通报APEC“中国年”的工作进展和成果。

本届财长会从星期二起一连两天在香港举行，是香港首次承办这项会议。今年也是中国第三次担任APEC东道主。

会议聚焦四项重点议题：支持民生发展的财政政策、数字基础设施融资、促进普惠金融发展，以及青年财经人才交流合作。

根据议程，星期二上午安排财长闭门会，围绕“在变动的世界中推动亚太经济增长”进行非正式讨论；中午举行财长与亚太工商界代表工作午餐会，重点听取工商界对动员私人资本、支持数字基础设施融资的建议。下午举行开幕式后，会议进入正式议程。

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会议将在星期三（10月21日）上午闭幕，届时将发表财长联合声明，并举行新闻发布会。