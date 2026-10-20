中国山东省民政厅称，要引导树立个人是养老第一责任人的观念，将个人养老教育、养老规划指导纳入教育培训。

据《济南时报》报道，山东省人民政府新闻办公室上周五（10月16日）举行新闻发布会，邀请省民政厅主要负责人等介绍山东推动老龄工作高质量发展情况。

山东省民政厅中共党组书记、厅长庄严说，老龄工作一直是重中之重，省民政厅认真落实省委、省人民政府部署安排，锚定“走在前、挑大梁”，认真履行省老龄办“综合协调、督促指导、组织推进”职能，和社会各界一道，深入贯彻实施积极应对人口老龄化国家战略。

庄严提到了老龄工作的四个要点，包括更好发挥“有为政府”作用，制度建设更加完善，服务供给持续提升；更好发挥“有效市场”作用，主体培育更加有力，业态融合持续深化；更好发挥“有情社会”作用，银龄参与更加广泛，环境建设持续优化；更好发挥“家庭有爱”作用，理念引导更加深入，居家保障持续强化。

其中在家庭部分，庄严说，要引导树立个人是养老第一责任人的观念，将个人养老教育、养老规划指导纳入老龄化国情教育、老年教育培训。

庄严讲话的视频片段在网上流传，引发舆论关注。对此，《环球时报》前总编辑胡锡进上周六（10月17日）在微博发文称，在舆论场上宣扬个人是养老第一责任人，并不合适，“做这样的切片拿到互联网上播放，给人的观感方向挺不舒服”。

胡锡进写道，养老当然首先是个人的事，是家庭的事，但国家和社会也有责任，特别是中国曾长期计划生育，当年一些地方还打出过“只生一个好，国家来养老”的宣传口号。地方政府还是应该在舆论场上多强调政府和社会组织对居民养老应当开展的工作，包括兜底的保障工作，才会给人温暖和踏实感。