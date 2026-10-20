印度尼西亚正对疑似中国火箭残骸坠落在印尼棕榈油种植园的事件，展开调查。

据法新社报道，种植园工人瓦尔迪星期一（10月19日）早上在桑皮特镇（Sampit）发现这个有汽车般大小的残骸，坠落地点靠近居民住所和工作场所。

当地居民此前称，前一天傍晚（18日）在印尼中加里曼丹省一处偏远地区上空，听到巨大爆炸声。

瓦尔迪指出，坠落地点距离他任职的棕榈油公司旗下的员工住宅区约三公里处。

瓦尔迪说：“我们通常会在物体坠落地点工作，所幸工人们当时都已经回家，所以没有人在种植园。”

当地警察局长说，那是“一块相当大的铝板，长达九米，有不规则形状和明显的烧痕”。

印尼民航发言人扎赫鲁迪恩通报，这一事件并未造成人员伤亡或财物损失。碎片也不构成辐射或毒性风险。

印度尼西亚国家研究与创新署（BRIN）称，残骸似乎来自朱雀二号改进型（2E）火箭。

央视新闻早前报道，朱雀二号改进型遥四运载火箭上星期三（14日）在中国东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的10颗卫星顺利送入预定轨道。

BRIN研究员贾马鲁丁在声明中说，航天器在重返地球大气层时，并非所有部件都会烧掉，耐热性较强的部件可能会坠落到地面。