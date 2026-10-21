中国9月青年失业率结束连续两个月升势，从8月的18.9%回落至18%，但仍高于去年同期水平，显示青年就业市场仍面临压力。

中国国家统计局星期三（10月21日）公布的数据显示，9月全国城镇不包含在校生的16岁至24岁劳动力失业率为18%，较8月下降0.9个百分点，但比去年同期的17.7%高出0.3个百分点。

其他年龄组方面，不包含在校生的25岁至29岁劳动力失业率为7.4%，较8月下降0.1个百分点，但比去年同期高出0.2个百分点；30岁至59岁劳动力失业率则维持在3.9%。

整体而言，中国9月全国城镇调查失业率为5.2%，比8月下降0.1个百分点。今年前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，与去年同期持平。

中国国家统计局星期二（10月20日）发表的就业形势分析指出，随着高校毕业生逐步落实工作岗位，9月青年失业率有所回落。

中国青年失业率今年7月和8月连续攀升，分别达到17.9%和18.9%。国家统计局此前解释，失业率上升主要受到毕业季影响，大批高校毕业生集中进入劳动力市场，推高短期就业压力。

今年中国高校毕业生规模预计达到1270万人，再创新高，为青年就业市场带来持续压力。中国教育部门此前推出扩大就业岗位供给、加强职业技能培训及就业服务等措施，以促进高校毕业生就业。

中国国家统计局自2024年1月起，按月公布不包含在校生的16岁至24岁、25岁至29岁，以及30岁至59岁劳动力失业率，称此举能更准确反映进入劳动力市场的青年就业情况。