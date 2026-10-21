今年第30号台风“蔷琵”（超强台风级）逼近中国沿海，浙江海事局星期三（10月21日）早上8时启动三级防台应急响应，全面进入迎战状态。浙江省内当天早上已有36条客运航线因大风停航，223个水上施工项目全部停工。

据浙江省气象台消息，截至星期三早上8时，台风“蔷琵”的中心附近最大风力17级以上（超强台风级），预计将向西偏北方向移动。受台风与冷空气共同影响，星期三至星期六（21日至24日），东海及浙江沿海海面有持续性九至11级大风，其中星期四至星期六（22日至24日）东海南部部分海域风力可达12至14级。

据央视新闻、新华社等报道，浙江省政府防汛防台抗旱指挥部要求，沿海各地和省级有关部门密切关注台风发展趋势，全面进入迎战状态，按应急预案和防御工作方案，有序做好各项海上防台风工作，包括重点船舶避风、在港渔船锚固、海上航线停航、涉海旅游景区关停、渔排养殖及海上施工项目人员撤离等。

自启动防台应急响应以来，浙江海事部门已累计发布预警信息6.1万条，点验船舶2.3万艘次。

海事部门提醒，各船舶要加强船岸联系，密切跟踪台风动态，制定合理航行计划，及早避开台风影响区域。

另一方面，台风“蔷琵”也对福建省造成影响。福建省海洋预报台、福建省气象台预报，受冷空气和台风共同影响，预计星期三夜间至星期天（25日），台风中心经过的福建省闽东渔场中西部、闽中渔场北部和钓鱼岛海域风力13级至14级、阵风15级至16级、浪高六米至九米。

闽外渔场、闽东渔场东部、闽中渔场南部和闽南渔场北部风力12级至13级、阵风14级至15级、浪高六米至八米。闽南渔场南部和台湾浅滩渔场风力11级至12级、阵风13级至14级、浪高五米至七米。

星期三起，台湾以东洋面、台湾海峡、东海南部海域、巴士海峡的风力将逐渐加大。福建官方提示，需警惕防范星期三至星期六沿海大风对航运、滨海旅游和渔业等的不利影响。

福州港客运站星期二（20日）通报，受台风气象影响，星期三至星期六，福州马尾至马祖、福州黄岐至马祖“小三通”客运航线双向停航。福建现有福州马尾至马祖、福州黄岐至马祖、泉州至金门、厦门至金门四条“小三通”客运航线。