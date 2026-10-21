中国财政部长蓝佛安说，亚太经济合作组织（APEC）各成员经济体财长已同意，加强宏观经济政策沟通与协调，以应对外部风险和挑战。

综合《香港商报》《星岛日报》和路透社报道，蓝佛安星期三（10月21日）在APEC财政部长会议闭幕式上说，会议深化了三方面共识：加强宏观经济政策沟通协调，携手应对外部风险和挑战；推进财经领域务实合作，支持亚太经济长期可持续发展；深化区域一体化，推动构建亚太共同体。

他说，各成员一致认为，应增强宏观经济政策的稳健性，健全财政和金融体系，以更好应对不确定性，维护区域经济金融稳定。

蓝佛安说，会议在支持家庭的财政政策、数字基础设施融资、普惠金融及青年财经人才交流等方面取得成果。

他指出，支持家庭和投资于人，有助提振家庭消费、扩大内需并提高生产力，但政府也须维持财政纪律，确保公共财政的可持续性。人工智能（AI）等新兴技术则能提高生产力，培育新的增长动力。

会议发布了APEC财长联合声明、亚太地区数字基础设施融资政策声明，以及两份有关民生发展投资和普惠金融的专业领域成果文件。

其中，数字基础设施融资政策声明旨在支持区域贸易、促进经济互联互通，并扩大经济机会。声明鼓励各成员经济体发展可靠、可及、可扩展、可信、安全且具韧性的数字基础设施，提升数字素养与技能，促进互操作性及跨境数字互联互通，加快亚太地区数字化转型。

声明也呼吁深化公共部门、私营部门与多边开发银行之间的合作，以推动创新、降低风险。

声明并指，政府应营造有利的政策与监管环境，私营企业应提供资金并开发新的融资方式，多边开发银行则应协助项目前期筹备并吸引投资。