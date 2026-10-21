强烈台风蔷琵逼近台湾，预计星期五（10月23日）至星期六（24日）对台湾影响最明显。台湾总统、民进党主席赖清德呼吁党公职人员及候选人团队，将民众安全和防灾工作摆在首位，切勿为了选举行程而忽视潜在风险。

据台湾《联合报》和台视新闻网报道，赖清德星期三（10月21日）在民进党中执会上指出，虽然根据目前路径预测，蔷琵直接侵袭台湾的概率不高，但星期五、星期六将是台风暴风圈最接近台湾的时段，尤其北台湾及花莲地区受到的影响较为明显。

赖清德说，蔷琵是今年入秋以来，首个暴风圈可能直接影响台湾的台风。由于台风挟带充沛水汽，台湾中部以北、宜兰及花莲等地可能出现大雨或豪雨，相关地区须提高警惕，防范强降雨引发灾害。

他强调，虽然台风未必直接登陆台湾，但不能因此低估威胁。行政院已要求相关部门完成防台准备，并与地方政府保持联系，落实防灾措施。

赖清德也指出，此次台风影响台湾的时间恰逢连续假期，各候选人团队应配合地方政府公告及实际天气状况，适时调整或延后竞选活动，并协助民众掌握最新气象及防灾信息。

台湾中央气象署星期三上午表示，蔷琵正朝台湾东部海域移动，预计最快当天深夜至星期四（10月22日）凌晨发布海上台风警报，不排除星期四下午至傍晚发布陆上台风警报。

气象署预测，蔷琵星期四晚间至星期六清晨最接近台湾，北部、宜兰及花莲地区须防范豪雨，星期五北部山区更可能出现大豪雨。

据彭博社报道，蔷琵目前是本季最强的台风之一，未来数天预计将为东亚部分地区带来强风及暴雨。根据美国联合台风警报中心预测，蔷琵将从菲律宾北部附近海域掠过，随后沿台湾东部海域北上，继续朝日本方向移动。