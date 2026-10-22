中国总理李强与俄国总统普京会面时说，中国愿同俄国加强在重大问题上的沟通协调，捍卫共同利益。

据新华社报道，李强星期三（10月21日）在俄罗斯圣彼得堡与普京会面时说，在国际形势持续复杂演变的背景下，中俄保持着紧密协作，是变乱交织的世界中难能可贵的稳定力量。

李强说，中国愿同俄国更好发挥经济互补优势，维护当前双方合作的良好发展态势，加强能源资源、经贸投资、交通运输等务实合作，取得更多积极成果，促进两国共同繁荣。

他也说，当今世界，单边主义、霸权主义大行其道。中国愿同俄国加强在重大问题上的沟通协调，密切在上合组织、金砖国家等多边平台的配合，团结更多全球南方力量，捍卫共同利益，维护公平正义。

李强也转达中国国家主席习近平对普京的“亲切问候和良好祝愿”。另据俄国卫星通讯社报道，普京在会见李强时，也请李强向习近平“转达我的良好祝愿”，并称习近平为朋友。

李强在星期二（20日）前往俄罗斯，举行中俄总理定期会晤。中俄总理定期会晤结束后，李强星期四（22日）上午乘包机回到北京。