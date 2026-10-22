中国留学生身披旭日旗事件持续发酵，南京警方接到数百起市民举报。中国媒体也报道，这名留学生在南京出生。

据《潇湘晨报》旗下晨视频报道，记者星期三（10月21日）致电南京市110报警服务台，工作人员称，“目前接到数百起热心市民关于此事的举报”，并有专门部门负责处理。工作人员还强调：“这不是小事。”

这则报道目前无法在潇湘晨报官网看到，但一些中国媒体转载了这则报道。

这起风波始于上星期三（14日）。当天，一名中国留学生在俄罗斯莫斯科大学历史系的课堂上，身披象征日本军国主义的旭日旗，桌上还摆放一顶二战时期的日军军帽。当时的课程内容涉及日本明治维新历史。

这名学生的行为立即引发其他中国留学生不满。网传视频显示，当时数名中国学生要求他交出旭日旗，双方爆发言语冲突。

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北京广播电视台旗下的”北京时间“微博账号星期二（20日）发文称，这名陈姓学生在南京出生，并已被遣返。

贴文批评这名“本该最懂民族苦难的中国留学生，却把日本军国主义的旭日旗披在身上”，并引述知情人士称，这名学生曾于10月7日在课上展示台独旗帜、宣扬分裂观点。