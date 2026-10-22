中俄两国总理星期三（10月21日）举行定期会晤，双方也发布联合公报指破坏性外部干涉，是当前破坏亚欧大陆稳定的主要原因。

据新华社报道，中俄总理定期会晤联合公报强调，双方坚决谴责任何外部武力胁迫行径，此类行径旨在破坏基于平等原则、兼顾各国核心利益的欧亚团结进程、互利合作与发展。

中国总理李强当天在俄罗斯圣彼得堡，同俄罗斯总理米舒斯京共同主持中俄总理第31次定期会晤，两人之后签署上述联合公报。

李强在会上说，近些年面对复杂动荡的国际形势，中俄双方在两国元首战略引领下，携手并肩、团结向前，以富有活力、韧性的合作对冲外部环境的不稳定不确定性，合作道路越走越宽，步伐越来越稳。

李强也说，当前中俄新时代全面战略协作伙伴关系正在进入更有作为、更快发展的新阶段。中国愿同俄国推动各领域合作不断走深走实，把两国元首重要共识更好转化为实际行动和具体成效。

李强当天也与俄罗斯总统普京会面。李强说，中国愿同俄国加强在重大问题上的沟通协调，捍卫共同利益。