乌克兰外长瑟比加星期三（10月21日）与中国驻乌大使马升琨会面。乌国官方公布，针对俄乌战争，双方就中国可采取哪些举措，以推动尽快实现和平解决方案交换意见。

乌克兰外交部在官网发布英文新闻稿说，两人的会面重点放在乌中两国庆祝建交35周年前，加强双边对话，并特别关注在国际组织框架内的合作、政治接触发展、互访交流、促进双边贸易，以及扩大乌克兰产品进入中国市场的准入渠道。

乌国外交部续称：“双方就中方可采取哪些举措，以推动尽快实现和平解决方案交换意见。乌方期待中方发挥建设性作用。”瑟比加也向马升琨及中国使团全体成员表达了个人谢意，感谢他们“在俄罗斯每日发动大规模袭击的情况下，依然在基辅继续他们的工作”。

中国驻乌大使馆也在官网证实，马升琨当天应约会见瑟比加，双方就中乌关系、两国务实合作等交换意见。使馆没有进一步公布更多细节。

在这之前，瑟比加星期一（19日）于社交平台X（前称推特）发文称，如果俄美中三国领导人会晤，将鼓励俄罗斯总统普京继续进行俄乌战争，并说乌俄美三国领导人之间的三方会晤，或许有助于更早结束这场战争。

普京曾说，愿在11月深圳亚太经济合作组织（APEC）领导人会议期间，与中国国家主席习近平和美国总统特朗普举行三方会晤。关于“雅尔塔2.0”的猜想最近也再度被提及。

不过，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，俄中美三国元首可能举行的会晤，不宜与1945年雅尔塔会议相提并论。