中国官方通报，中国前三季自然灾害直接经济损失近2000亿元人民币（382亿新元）。

中国应急管理部星期四（10月22日）在微信公号上通报，中国前三季度自然灾害以地质灾害、台风灾害、洪涝灾害、风雹灾害为主。据初步统计，各种自然灾害共造成全国5646万人次不同程度受灾，死亡失踪1162人，紧急转移安置和需紧急生活救助504.9万人次，直接经济损失1993.6亿元人民币。

据路透社报道，中国前三季度自然灾害的直接经济损失较去年同期（2176.5亿人民币）减少8%，死亡失踪人数则较去年同期（742人）有所增加。

据通报，从时间分布看，7月至8月，受多轮台风影响，华南、华东等地频繁受灾，同时，地质灾害造成西藏、重庆等地重大人员伤亡。从区域分布看，西南华南地区受灾人次、因灾死亡失踪人数占比较大，华东地区倒塌房屋数量、直接经济损失较多。从灾种分布看，地质灾害造成的死亡失踪人数最多，占各灾种总数的六成；台风灾害造成的直接经济损失最重，占各灾种总数的五成。

通报指出，8月26日，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成中国西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸562人死亡失踪。地质灾害共造成全国10.4万人次不同程度受灾，747人死亡失踪，紧急转移安置和需紧急生活救助8200余人次，直接经济损失11.2亿元人民币。

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通报称，前三季度，西北太平洋和南海海域共有26个台风生成，其中七个登陆中国，均较常年同期偏多。台风灾害共造成全国2031.4万人次不同程度受灾，235人死亡失踪，紧急转移安置和需紧急生活救助303.3万人次，直接经济损失1042.2亿元人民币。