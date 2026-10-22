原为强台风的蔷琵风势在星期四（10月22日）下午5时减弱为中台风，全台20个县市宣布星期五（10月23日）放台风假，包括台北市、新北市、桃园市和基隆市等。

综合台湾《联合报》《自由时报》和壹苹新闻网等报道，根据台湾中央气象署预报，蔷琵星期四下午5时中心位于鹅銮鼻东方约450公里海面，以每小时18公里速度向西北转北北西移动，近中心最大风速每秒48米，七级风暴风半径达320公里、十级风暴风半径160公里。

中央气象署气象预报中心科长林秉煜星期四介绍，目前预估台风蔷琵路径，星期五下午2时在台湾东方近海，星期六（10月24日）清晨2时距台湾最近，目前还未完全排除登陆的可能性。

林秉煜说，星期四白天北台湾下雨明显，入夜后北台湾降雨范围扩大，包括花莲、宜兰等下雨更明显。星期五白天北台湾降雨更明显，北台湾、中部山区注意豪雨，北部、宜兰和花莲可能有豪雨。星期五晚上到星期六清晨，台风仍距离台湾很近，北台湾持续下雨，中部、南部山区及花莲都要注意强降雨。

风力部分，林秉煜称，星期五和星期六北海岸、宜兰、中部沿海及兰屿绿岛及恒春半岛有12级以上阵风。

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截至星期四晚上8时，全台21个县市宣布星期五放台风假，停止上课、上班，其中包括台北市、新北市、桃园市和基隆市等。目前仅金门县和台东县其他行政区正常上课、上班。台东县兰屿乡、绿岛乡也宣布停止上课、上班。

台湾总统赖清德星期四在脸书发文，蔷琵是今年入秋以来，第一个暴风圈将直接影响台湾的台风。随着预测路径向西调整，暴风圈影响范围仍可能扩大，请大家务必提高警觉，留意台风带来的强风豪雨。

他指出，行政院已责成相关部会完成防台整备，并与各地方政府保持密切联系，落实各项防救灾应变措施，全力降低灾害损失，保障民众生命财产安全。

台北市长蒋万安星期四在脸书宣布，台北市星期五停止上班、上课，并指气象团队预估，星期五上午到星期六傍晚是风雨影响台北市最明显的时段，市区可能出现大雨及8至11级强阵风，山区雨势更可能达到豪雨等级，出现13至15级强阵风，因此提醒台北市民台风天待在家。

他早前也宣布，全面暂停竞选活动，以防台为第一优先任务。