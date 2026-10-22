台风蔷琵还未登陆台湾，已造成1死42伤。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台风蔷琵持续朝台湾东方海面接近，中央灾害应变中心统计，目前造成全台1死42伤。全台也传出156件灾情，多为路树倾倒及广告招牌掉落，消防持续处理中。

屏东县琉球乡美人洞沙滩星期四（10月22日）上午发生林姓男子被浪卷走意外，消防出动协助海巡进行搜救，下午2时26分寻获林男，已没有生命迹象，送医抢救后在下午5时40分宣告不治。42名伤者中，除苗栗县两名越南籍民众外，其余皆为台湾籍。

中央灾害应变中心指出，目前已有21个县市开设灾害应变中心，并划设警戒区域，包括基隆市、台北市、新北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、南投县、云林县、嘉义县、高雄市、屏东县、宜兰县、花莲县14个县市已将县市应变中心提升为一级开设。

台内政部表示，截至星期四晚间7时，新北市、桃园市、宜兰县、花莲县及南投县已预防性疏散撤离1165人，包括花莲县万里溪堰塞湖周边113人。

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台卫福部指出，新北市、宜兰县、桃园市及花莲县等四县市已开设七处收容处所，共安置71名民众。

除全台20个县市星期五（10月23日）放台风假外，台北股市、汇市星期五也休市一天。台北101和京站时尚广场宣布星期五暂停营业一天。