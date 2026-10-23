日本首相高市早苗去年11月在国会答辩时发表“台湾有事论”，导致与中国大陆关系恶化，双方高层对话就此陷入停滞，至今不见转机。日媒引述日本外交官称，高市的答辩无法撤回，下月赴深圳也并非得低头屈膝与中国高层见面不可，意味着东京可能做好长期与北京僵持的准备。

据共同社星期五（10月23日）报道，日本外长茂木敏充今年7月访问菲律宾期间，曾以日语向中国外长王毅表达：“日中关系不能这样下去，需要对话。”熟悉日本事务的王毅虽点头示意，但在约一分钟的站立交谈中始终未开口回应。

中国官媒环球电视网（CGTN）7月25日曾间接否认中日外长近九个月来首次接触的说法，中国外交部7月27日进一步称，王毅在马尼拉出席亚细安外长会议期间并未与日本官员会面，在现场也未简短交流，使得两国外长在马尼拉有无交集成罗生门。

共同社报道称，北京抗议高市的涉台发言，同时也加大了对日出口管制等经济胁迫力度。尽管高市呼吁“对话大门敞开”，但中国大陆毫无回应之意。北京将高市政府加强防卫力的方针称为“新型军国主义”，在国际社会上展开批评。

王毅9月与到访北京的日本前外长岩屋毅举行了会谈，但由于岩屋与高市关系并不密切，因此反而被视为可能是对高市政府施压。

对于中日首脑11月是否在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）期间举行会议，普遍观点认为，期间实现高市与中国国家主席习近平会谈的希望渺茫。

共同社引述日本外交部一名不具名的官员表示：“答辩无法撤回。也并不是非得低头屈膝去见面不可”。官方并做好了长期僵持的准备。

另一方面，俄罗斯对日强硬姿态也日益明显。俄国总统普京8月首次访问北方四岛，俄国官方10月又以间谍嫌疑拘留北海道新闻的一名记者。俄罗斯还与中朝不断深化军事合作，针对日本修改安保三文件，也不排除三国共同采取行动的可能。