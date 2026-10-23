（北京综合讯）莫斯科大学一名中国留学生上周身披旭日旗上课，事件发酵多日后，涉事学生据报已被校方开除。

观察者网星期五（10月23日）报道称，从俄罗斯官媒今日俄罗斯（RT）了解到，涉事中国留学生的开除文件已下达，但因涉及隐私法律规定，相关文件不会对外公开。

消息人士称，关于此前中国留学生群体期待的校方公开声明，莫斯科大学历史系目前计划通过接受媒体询问的方式，向外界澄清事件经过及处理情况。

事件始于10月14日莫斯科大学历史系的课堂上，当时课上讲授内容涉及日本明治维新，一名身穿印有“Japan”（日本）字样卫衣的中国留学生，在上课时将一面象征日本军国主义的旭日旗披在身上。

据亲历者称，当时有中国学生立即通知其他同学赶来，要求涉事学生解释行为，交出旗帜并道歉，但他最初不仅拒绝，还用日语辱骂对方，随着更多中国学生赶到，他在众人要求下录制道歉视频，但“态度并不诚恳”。

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涉事学生事后以自己是“历史学家”、希望促进中日文化交流为由解释其行为，进一步引发争议。

这一事件持续发酵，莫大历史系中国留学生10月16日联名请愿，要求校方启动调查程序，核实涉事学生的相关行为。校方星期一（10月19日）召开专题座谈会，承诺将尽快公布正式开除涉事学生的决定。

《人民日报》《环球时报》《解放军报》等多家中国官媒对涉事学生的行为提出了批评。

涉事学生目前已被遣返回中国。莫大历史系一名学生说，据其从校方了解，涉事学生并非自行决定回国，而是经院系与中国驻俄罗斯大使馆方面协调后离境，但尚不清楚是否属于俄罗斯法律意义上的行政遣返。