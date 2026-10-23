台湾海巡署通报，日本海上保安厅八艘巡视船星期四（10月22日）为躲避台风蔷琵航经台湾海峡，被中国大陆海警船尾随跟监。海巡署指大陆海警利用自然灾害，通过尾随、跟监外国公务船，营造台海“内水化”假象。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台海巡署星期五（10月23日）指出，受台风蔷琵影响，日本海上保安厅八艘巡视船自星期四上午6时起，陆续沿台湾海峡中线由基隆往南下航行，航行至澎湖七美西南方、台湾邻接区外海域，进行海上机动防台避风，期间有五艘中国大陆海警船尾随跟监，海巡署透过联合情监侦系统全程掌握相关动态。

海巡署称，依据联合国海洋法公约等国际法规定，台湾海峡为国际水域，各国船舶在领海范围外均享有公海航行自由，日本巡视船为躲避台风航行台海完全符合人道与国际法原则。中国大陆海警船利用自然灾害，尾随、跟监外国公务船，试图营造大陆对与台湾海峡有管辖权及台海“内水化”假象，不仅严重危害海上航行自由，也在挑战国际海事秩序与安全。

海巡署强调，日本巡视船是在尊重台方执法权的程序下进行避风航行，充分尊重台方管辖权。台湾基于海上互助，给予友善支持，符合国际法原则。目前正值台风防台时期，海巡人员除坚守各项防灾工作外，也将持续全天候严密监控中国大陆舰船在台海周边海域的动态，适时采取必要作为，坚定捍卫台海航行自由，确保海域安全。