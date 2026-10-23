超级台风“蔷琵”星期五（10月23日）笼罩台湾，台北市并可能出现12级以上的强阵风。市长蒋万安称形势非常严峻，当天上午工作会报后赴今年6月因台风暴雨出现内涝的内湖，视察多功能滞洪池，以及溢流紧急疏散避难机制。

面对台风“蔷琵”来袭，台湾中央气象署预测，星期五至星期六（24日）将是风暴及其周边环流冲击台湾最严重的时段，北部、宜兰及中部山区将迎来豪雨乃至大豪雨。为防范灾情，台湾21个县市宣布星期五停工停课，包括基隆市、台北市、新北市、桃园市等；台北股市也同步休市。

蒋万安在脸书发文呼吁市民留在家中切勿外出，同时宣布即日起全面暂停个人的竞选与造势活动。

据联合新闻网报道，蒋万安星期五上午主持台风“蔷琵”工作会报时指出，根据气象团队研判，台北市可能出现12级以上的强阵风，“这是非常的严峻”。台风来袭期间，当局预估可能出现路边树木倒塌、广告招牌悬挂物掉落、停电等灾情。

台北市气象团队星期四（22日）分析，根据历史记录，类似台风“蔷琵”强度的是2004年10月侵袭台北市的台风“纳坦”，当时带来最大的阵风达到12级，灾情达到4000件，其中有一半是路树倾倒，另外20%是停电。

蒋万安提醒，目前气象团队资料显示，雨量将集中在南港区、士林区、北投区、文山区，各区要审慎评估预防性疏散撤离工作，必要时应提早执行，避免等到深夜风雨非常大时进行撤离，会增加执行作业的风险。

另一方面，台风米克拉来袭导致内湖6月25日强降雨淹水，引发当地民众不满。

蒋万安星期五上午前往内湖视察沟渠清淤，称对内湖当然会加强视察，包括人员、机具预先的部署，对沟渠的清淤也再次加强巡查。