超级台风“蔷琵”暴风圈星期五（10月23日）全面笼罩台湾本岛，台湾灾害应变中心通报，截至当天下午1时30分，台风“蔷琵”已在台造成一死、171伤，全台累计通报路树倾倒、招牌掉落、维生管线损坏等一般灾情1726件。

据联合新闻网、中时新闻网等报道，台风“蔷琵”为台湾北部地区带来豪雨，中南部地区并持续受7级强风影响，多地星期五停止上班、上课，部分交通设施、户外活动及公共服务也受到影响。

受台风及外围环流影响，台湾北部及东北部山区雨量预估达600至900毫米，宜兰大同乡星期五累积雨量已达500毫米。东半部沿海观测到6至10米以上巨浪，北部海岸、宜兰及中部沿海更出现12级以上强阵风。北部、东北部及中北部山区与沿海低洼地区已发布淹水警戒，严防强风豪雨冲击

灾情统计方面，台湾内政部消防署指出，台风在全台已造成一死171伤，一般灾情通报共1726件。

据悉，死亡个案发生在屏东县琉球乡美人洞下方沙滩。一名男子星期四（22日）上午被海浪卷走，当地消防部门接报后会同海巡人员展开搜救，下午寻获该名男子时已无生命迹象，经送医抢救后仍不治。

交通与民生设施在台风肆虐下受创严重，国际及两岸航线已取消717架次，台湾本岛内航线全数取消。全台逾6.5万户曾停电，尚有1.4万多户在全力抢修中。全台八县市累计疏散撤离2639人，并开设21处收容处所安置285人。

台内政部长刘世芳指示，考量东北部海岸逢满潮及风暴潮，低洼地区需严防海水倒灌。各任务分组须落实防救灾，气象组应即时提供地方政府停班停课研判参考，并督导偏远及离岛地区维系通信。

针对宜兰、桃园、新竹、新北等可能发布土石流红色警戒区域，须入夜前落实预防性撤离与安置，并注意渔船船员上岸避风情况。

至于桃园、台中、云林及彰化等民生设施受损区域，刘世芳指示积极调度资源抢修，争取入夜前恢复供应；国防部及海巡署则须强化乌坵灾情确认与中部岸际劝离执法。

苗栗县政府因艺人档期难调，决定照常举办“2026山酿青春演唱会”。刘世芳认为，虽然活动地点在室内，但民众往返途中的风险仍高，基于安全考量，此类安排有待日后检讨。