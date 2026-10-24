台风“蔷琵”影响台湾，带来致灾性强风豪雨，目前已造成一人死亡、逾500人受伤。

综合台湾三立新闻网、联合报、自由时报报道，据台湾中央灾害应变中心统计，截至星期六（10月24日）上午8时，台风“蔷琵”共造成全台一死527伤，死亡个案为屏东县琉球乡美人洞沙滩一名男子下水遭离岸流卷出外海身亡，受伤事件多数为骑车自摔、路树等物体砸伤事故。

台湾中央气象署星期六持续发布中度台风“蔷琵”的海上陆上台风警报。最新资料显示，“蔷琵”过去三小时强度减弱且暴风圈缩小，目前中心在宜兰东方近海，向北转东北移动，彰化以南已脱离台风暴风圈，对台中以北、南投、宜兰、花莲、台东仍构成威胁，未来台风强度仍有减弱且暴风圈缩小的趋势。

气象署气象预报中心副主任伍婉华说，“蔷琵”星期五（23日）晚在台湾东北方海面偏折打转，星期六凌晨1时掠过宜兰南方澳，未来逐渐向北移动，强度持续减弱。不过，台湾附近海面仍有2至3公尺浪高，北部及东北部海面上午仍有6公尺以上巨浪，应避免前往海边活动。

预计台风“蔷琵”星期六下午将减弱为轻台，傍晚前后解除陆警，晚上至深夜解除海警。