中共政治局委员、中国外交部长王毅说，中国为最不发达国家提供大量人道援助和支持，为从根源上解决难民问题创造条件。

据中国外交部官网消息，王毅星期五（10月23日）在河北雄安新区会见赴华出席2026全球治理论坛（雄安）的联合国难民事务高级专员萨利赫。

王毅表示，中国高度重视联合国难民署的地位和作用，愿同难民署更密切合作。中方认为，消除难民危机，和平是首要。中国尽己所能推动解决全球热点纠纷，积极投入联合国维和行动。

他指出，改善难民处境，发展是基础。中国为发展中国家特别是最不发达国家提供大量人道援助和支持，为从根源上解决难民问题创造条件。

王毅并称，完善难民治理，国际合作是关键。中方欢迎并支持难民署在全球难民治理中发挥引领作用，愿同难民署共同探讨解决主要难民来源国问题的有效途径。

他也提到，中国的发展是世界和平力量的增长、稳定因素的增强。中方愿以全球治理倡议为指引，开辟同难民署新的合作前景，携手为国际人道主义事业作出更大贡献。

同日，王毅也会见赴华出席2026全球治理论坛（雄安）的美国亚洲协会董事会共同主席桑顿和《纽约时报》专栏作家弗里德曼。

王毅说，中美作为人工智能第一梯队国家，有能力也有责任共同发展好、管控好人工智能，确保其发展始终受控于人、造福于民。