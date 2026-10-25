星期天（10月25日）是台湾光复81周年，中国大陆军媒《解放军报》发文强调，应对重大“台独”事变全军官兵应做好充分准备，强化实现两岸完全统一的坚定意志，提高以武促统的战略能力，做到随时准备打仗、随时能打胜仗。

文章并强调，台湾问题是中国大陆核心利益中的核心，永远不可能让台湾分裂出去，军队必须充分做好应对各种复杂情况的准备，一旦有事能够快速有效处置。

《解放军报》星期天刊登题为《怎么看中国终将统一也必将统一的历史大势不可阻挡》的文章，称中国大陆全国人大常委会2025年以法律形式、将10月25日设立为台湾光复纪念日，宣示捍卫国家主权、统一及领土完整的坚定意志。

文章指出，台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而解决，实现两岸完全统一是两岸关系发展历程的历史定论，也是任何人、任何势力都无法阻挡的历史大势。

文章并将《开罗宣言》《波茨坦公告》及联合国大会第2758号决议列为相关历史与法理依据，称这些文件证明中国大陆从法律和事实上收复台湾，并形容台独前景是“死路绝路”。

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《解放军报》指出，近年来，为反制台独分裂势力和外部干涉势力，解放军多次在台湾本岛周边海空域组织演习演训，“兵力布势越来越立体，行动样式越来越丰富，全向围岛进逼之势勒得越来越紧，充分展示了我军捍卫国家主权和领土完整的坚定信心和强大能力”。

文章并引述大陆前最高领导人邓小平说法：“解决台湾问题就是两只手，两种方式都不能排除。力争用右手争取和平解放，用右手大概力量要大一些，实在不行，还得用左手，即军事手段。”

文章强调大陆尽最大努力争取和平统一，但作为军人必须做好打仗的准备，对于冥顽不化的台独分子和别有用心的外部干涉势力，“就要用他们看得懂、感到怕的方式予以警醒和惩戒”。

《解放军报》还提到，明末抗清名将郑成功1661年4月发起收复台湾之战，开战一年多前，就开始了周密细致的准备，指出“没有战的能力，就难有祖国统一”。

文章强调必须直面战争、直面强敌，扎扎实实砥砺制胜硬功，让对台慑压的每一发炮弹、每一道航迹、每一次抵近都成为实实在在的战斗力。

文章最后总结，战争充满着偶然性和不确定性，要对战争风险保持万分警觉、做好万全准备，紧贴作战任务、作战对手、作战环境强化实战实训，全面提高打赢能力，确保一声令下能够迅即反应、果断出击，坚决粉碎任何台独图谋和外来干涉。

另一方面，解放军东部战区星期天在微信公众号发文称，1945年10月25日台湾光复是抗日战争胜利的重要成果，并称“八十一载，时光荏苒，台湾光复作为两岸同胞的共同荣光和全体中华儿女的民族记忆，不断昭示我们——铭记光复历史，捍卫山河一统”。