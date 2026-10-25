中国大陆在台湾光复81周年多管齐下重申对台主权与统一立场，国台办主任宋涛重申大陆捍卫国家主权和领土完整的信心，军媒则强调要做到“随时准备打仗、随时能打胜仗”。

受访学者分析，今年的台湾光复纪念日内容延续对台论述思路，同时突出反日与备战论述。不过，军方高调表态未必意味着行动会升级，演训频率与规模有待观察。

星期天（10月25日）是台湾光复81周年。1945年的这一天，台湾在经历日本50年殖民统治后回归中国。去年，大陆全国人大常委会表决通过，将10月25日定为台湾光复纪念日，官方之后在北京高规格举行80周年纪念活动。当时有分析认为，大陆对台论述正朝推进统一的方向发展。

相较于去年“逢十”的高规格，今年的纪念活动规模较小。纪念台湾光复81周年座谈会在福建省福州市举行，由中共中央台办、国务院台办主任宋涛发表讲话。

据新华社报道，宋涛形容，台湾光复纪念日彰显大陆捍卫国家主权和领土完整的坚定信心，要坚决反对台独分裂和外部势力干涉，坚定支持台湾的爱国统一力量并推进祖国统一。

大陆军方也同步发声。《解放军报》星期天发表文章，引述已故最高领导人邓小平1978年的一句话：“解决台湾问题就是两只手，两种方式都不能排除。力争用右手争取和平解放，用右手大概力量要大一些，实在不行，还得用左手，即军事手段。”

文章强调，要尽最大努力争取和平统一，但也须提高以武促统的战略能力，“做到随时准备打仗、随时能打胜仗”。

《解放军报》旗下新媒体“钧正平”进一步抨击台湾总统赖清德“处心积虑建构所谓‘媚日史观’‘台独史观’”，并指台湾的前途在于国家统一。

另一官媒央视则发布视频，展示“吉林一号”卫星拍摄的多个台湾地标画面，包括台北港和故宫。

在台湾，蓝绿阵营对光复纪念的态度有所不同。执政的民进党传统上淡化处理，反对大陆借此主张对台主权；在野的国民党则更重视，强调台湾光复是中华民国政府领导抗战胜利的历史成果。

国民党主席郑丽文星期天在脸书贴文中写道，纪念历史的同时也须承担开创未来的责任，“台湾的未来，需要安全，需要尊严，也需要和平……有面对风险的准备，更要有避免战争的决心”。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任洪耀南接受《联合早报》访问时指出，相较于去年中国大陆全国政协主席王沪宁在纪念大会上强调和平统一最有利，今年的纪念会由国台办主任主讲，显示纪念日规格下降并趋于例行化。

洪耀南分析，今年的整体内容从“和统”移向反日与备战，并以“媚日”说法将民进党与日本联系起来，军方措辞也更直白。他形容，各部门“文武分工，用历史替武力铺路”，相当于将光复纪念转化为动武正当性的前提。

但他指出，军方高调表态有相当成分是对内表忠，“未必代表行动升级，要看演训频率与规模有没有跟着变”。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员祁冬涛则注意到，《解放日报》引用邓小平的讲话，强调尽最大努力争取和平统一；而谈及动武可能性时，则仅提到为了应对重大台独事变，没有提及《反分裂国家法》也列明的另一情形：和平统一的可能性完全丧失。

他解读，这可能反映大陆在军事上对武统没有以往那么强调，或至少“没有感觉姿态比以前更强硬”，而是和统、武统各有分工。