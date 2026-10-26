中国深圳下月即将举行亚太经合组织（APEC）会议，当地消防部门通告，每晚展开“全市消防安全夜查行动”，涉及城中村、宾馆饭店、歌舞娱乐等场所。

据《南方都市报》报道，深圳消防救援局星期天（10月25日）发布开展重要会议期间全市消防安全夜查行动的通告。

通告称，为切实加强深圳重要会议期间火灾防控工作，防范化解夜间火灾风险，确保社会面消防安全形势稳定，从星期天起至11月20日每晚夜查。

重点区域包括，城中村、经营性自建房、沿街门店、“三合一”、老旧小区等低设防场所；.夜间生产经营的工厂、企业、仓库等重点场所，宾馆饭店、商市场、歌舞娱乐、游艺放映、健身休闲等夜间营业使用场所；高层建筑、劳动密集型企业、多业态混合经营场所，以及医院、养老机构、寄宿制学校等特殊敏感场所。

夜查重点包括疏散通道、安全出口畅通情况、消防车通道和登高作业条件情况、“三合一”场所、临街门店、经营性自建房违规住人情况、电动自行车停放充电情况等。

通报要求各单位、场所对照夜查重点开展消防安全自查自改。

2026年APEC第三十三次领导人非正式会议将于11月18日至19日在深圳举行。

近期，深圳还围绕私家车推出了“绿色出行、畅通有我”APEC会议期间自愿停驶倡议活动。据南方网报道，截至上星期六（10月24日）这一申报活动参与人数已突破50万人。

报道称，这意味着“深圳每10名车主中，就约有一人主动申报私家车停驶，把道路让给公交、地铁与远道而来的客人。”

此前，深圳也公布了会议期间的中小学秋假日、鼓励企业灵活安排员工上班。