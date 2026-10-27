中国9月工业企业利润增速加快，但增长主要集中在少数行业，内需疲弱与激烈竞争仍持续挤压企业盈利。

中国国家统计局星期二（10月27日）公布的数据显示，9月工业企业利润同比增长14.4%，增幅高于8月的4.2%。今年前九个月，工业企业利润同比增长15.5%，增幅略低于前八个月的15.7%。

彭博社报道称，中东战火升级推动油价飙升，带动上月工业生产者出厂价格回升，可能是企业利润增速加快的原因之一。AI硬件及相关原材料成本上升，也推动了价格上涨。

数据显示，9月工业生产者出厂价格同比上涨5%，涨幅为2022年以来最大。

不过，能源和人工智能（AI）主要带动采矿、电子等少数行业，其他行业仍显疲弱。今年前九个月，计算机、通信和其他电子设备制造业利润大增103.8%；家具制造业利润则下滑51.3%，成为表现最疲弱的行业之一。

中国第三季经济增长4.5%，表现好于预期，使全年4.5%至5.0%的增长目标有望实现，但各行业的表现差异显示，经济复苏仍不均衡。

此外，盈利压力在企业层面也日益明显。全球最大电动车电池制造商宁德时代上一季度净利润增速大幅放缓。在中国汽车销量下滑之际，电动车电池市场的激烈竞争进一步挤压了公司的利润率。

同时，企业业绩也普遍低于市场预期。根据彭博社计算，MSCI中国指数中已公布业绩的成份股公司，盈利平均较市场普遍预期低9%，本季业绩低于预期的幅度料为两年来第二大。

对企业盈利的担忧，是拖累中国股市的一大因素。截至上周晚些时候，中国股市已跌入熊市，较5月高点累计蒸发2.4万亿美元（3万亿新元）市值。