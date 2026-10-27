西甲豪门球会皇家马德里法籍球星姆巴佩在社交媒体发文，为自己的不当言论致歉。央视回应姆巴佩道歉时称，将听其言观其行。中国足球协会则要求姆巴佩和皇马公开正式道歉。

姆巴佩星期二（10月27日）晚间约7时半在X平台发布简短声明，指他在近期的一次采访中，对一张以他为主角的图片作出了回应，并称“我的言论欠妥，如今我明白，这些话伤害了中国以及世界各地华人社区的许多人。我向所有被我的言论所伤害的人道歉”。

姆巴佩强调，这绝非他的本意。“我对中国人民及其历史怀有深深的敬意，我真心感到抱歉”。

据央视网报道，中国中央广播电视总台相关人士表示，已经注意到相关信息，“我们听其言更观其行，希望西甲、皇马和姆巴佩本人切实从中吸取教训，真诚道歉、痛改前非”。

在这之后，中国足球协会星期二晚间约8时在微博发声明称，针对效力于西班牙皇家马德里俱乐部的运动员姆巴佩在接受海外媒体采访时公开发表涉华错误言论，足协第一时间与皇马进行严正交涉，要求涉事球员和皇家马德里俱乐部作出公开正式道歉。

中国足协表示，坚决反对任何伤害中国人民感情的言论。国际知名运动员尤其应当严守底线、理性发声，珍惜自身公众影响力。

中国足协强调，将充分利用国际多边交流平台，倡导相互尊重的国际足球交流交往准则，共同促进足球运动的健康发展与文明互鉴。

姆巴佩本周受访时谈到，将他的头像安在中共开国领袖脸上的表情包最让他发笑。这番言论引发中国舆论反弹，东鹏饮料、 蒙牛乳业和妙可蓝多等多家中国企业星期二宣布终止与姆巴佩合作。

中国央视宣布，已从星期一（10月26日）晚上起，全面叫停西甲及涉及姆巴佩的赛事播出，并下架涉及他的全部广告。

针对姆巴佩不当言论引起的风波，中国外交部发言人郭嘉昆星期二在例行记者会上应询时说，伤害中国人民感情的言行自然会遭到中国社会各界的共同抵制。