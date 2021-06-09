印尼陆地锡矿剧减 开采海上资源却不利渔获

（都保利路透电）印度尼西亚的锡资源丰富，但一些地区因为过度开采问题，导致资源迅速枯竭，近年来印尼加大了海上资源开采。不过，海上资源开采快速发展，加上非法开采，却又带来一连串的新问题。

印尼是全球最大的锡矿出口国，随着需求增加，采矿公司加大开采，印尼陆地锡资源急剧减少，海底因而成了重要的资源来源。

苏门答腊岛东南海岸附近的锡矿密集区邦加——勿里洞（Bangka-Belitung）省的多个小岛四处都是看似月球景观的“陨石坑”，还有许多碧绿湖泊，但酸性极高，而这些都是过度开采所致。

如今在这些小岛周边布满了粗燥的木制浮筒，每天有大批矿工乘着小船到这些浮筒开采海底锡矿。

一名矿工亨德拉说：“我们在陆地上的收入已经越来越少，陆地已经没有什么锡资源了。在海底，我们可以找到更多资源。”

根据亨德拉，矿工每从海底开采1公斤的锡砂，可获得7万至8万印尼盾（约6.50至7.40新元）的报酬，而每个浮筒一天平均可产约50公斤的锡砂。

根据邦加——勿里洞最大锡矿运营商PT Timah的资料，该公司在去年已探明的陆地资源储量为1万6399公吨，但海上资源储量却多达26万5913公吨。

海上资源丰富促进了海上开采的发展，也引来了不少非法矿工，但开采作业扩大，加剧了与渔民的紧张关系。当地渔民称，自2014年以来，由于捕鱼海域不断被侵占，他们的渔获量已大不如前。

一名渔民阿普里亚迪指出，以前他的收入可以供弟妹上大学，现在连养活家人都成问题。