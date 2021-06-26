确诊病例再暴增 印尼推出新措施避免医疗体系崩溃

（雅加达综合电）印度尼西亚的冠病确诊病例再次暴增，各个地区医院床位告急，就连氧气供应也可能不足，迫使政府迅速实施新措施，避免医疗体系崩溃。

印尼冠病疫情原本已开始缓解，却在上个月中旬开斋节之后突然急转直下。该国本周三次刷新单日新增确诊病例纪录，周四新增病例更是首次达2万起。当局通报昨天的新增病例为1万8872起，累计病例已超过200万起。

雅城医院病床 占用率达87.88%

确诊病例激增给原本脆弱的医疗体系带来额外压力，一些城市的医院床位已满。印尼新闻网站“时代网”报道，截至本月24日，印尼首都特区雅加达医院病床的占用率已达87.88%，隔离病房的占用率更是高达92.15%。

印尼卫生部长布迪昨天在线上记者会上说：“我们目前在全国各地共有8万5000张病床是专门留给冠病病患的，但其中有6万张病床已被占用。我们已将雅加达其中三家医院改为专门收治冠病患者的医院。这样一来，我们就会多出数百张病床，还会拥有所有必要的医疗设备、有经验的医生和护士来治疗冠病病患。”

此外，当局计划将至少两座新建的大型政府补贴住宅区改造成治疗轻症患者的设施。当局还计划将雅加达各医院的紧急部门移到医院外临时搭建的帐篷，以让医院腾出更多空间摆放病床和治疗冠病病患。

氧气产商同意将75%产能转为医用氧气供应

医院床位告急引发人们担忧氧气供应会不足，布迪说，当局已经采取行动以确保冠病病患有足够的氧气供应。

根据布迪，印尼的氧气生产主要用于工业用途，仅有25%是用于医疗用途。但基于近来新增确诊病例暴增，当地氧气供应商承诺多生产供医疗用途的氧气。

布迪说：“本地氧气生产商已经同意，将75%的产能转为医用氧气供应，所以我们的氧气库存是足够的。”

被问及日惹特区和中爪哇省的部分医院为何会在前些时候出现氧气供应不足情况，布迪解释道，这是因为生产过程出现一些技术问题。他说：“有关工厂因为电力供应中断，工厂被迫停工，而机器重新启动需要一定的时间。”

布迪透露，他已下令国家电力公司须确保制氧厂的电力能一直正常运行。