传印尼卫长极力推动实施空前严格防疫措施

（雅加达综合电）印度尼西亚的冠病疫情持续加剧，有消息说，卫生部长布迪正极力推动政府实施空前严格的防疫措施。

印尼冠病患病率在过去一个月翻两倍

印尼的冠病患病率在过去一月中翻了两倍，人口集中的爪哇岛上的大城市包括首都雅加达的医院不胜负荷。星期天的新增病例2万1342起，占测试总数的四分之一。印尼冠病病例自5月中旬开斋节之后就加速上升，累计病例逼近210万起，累计死亡病例超过5万6000起。

印尼政府消息源告诉路透社，布迪在政府的冠病疫情会议上一直要求在更大范围实施更严格的社交隔离措施，可是被推翻。不过，政府本周可能召开会议讨论有关问题。

印尼目前只把疫情严重的个别乡村或邻里列为“红区”，实施隔离，而不是对大范围地区实施封城。

另一个消息来源透露，印尼总统顾问目前正在探讨几个不同选项，其中一个就是类似印度的封锁措施。印度在实施封城措施后，在短短一个月内就完全逆转了先前一个月内感染人数增加五倍的劣势。

如果印尼效仿印度各州的封锁措施，估计会在全国34个省份的其中31个病毒检测呈阳性反应达10%或以上的省份实施封锁。

其实除了布迪，不少专家也呼吁佐科政府在疫情最严重的首都特区及周边城市和其他重灾区实施全面封锁。当局迟迟不愿这么做的理由是要避免破坏人们的生计。

印尼总统佐科上周五还坚持，现有的微观限制措施其实已经奏效，只不过需要当局更严格执行，才能达到预期效果。

率领印尼冠病疫情工作小组的经济统筹部长埃尔朗加上周宣布，禁止宗教场所进行宗教活动，关闭学校和酒吧，同时还要求红色区域的办公室、餐馆、咖啡馆和购物中心以25%的客容量运营，为期两周。

印尼医学会前天呼吁政府实施更大规模的社区活动限制，尤其是在首都特区及多个红色区域所在的爪哇岛。

根据印尼医学会，随着冠病确诊病例暴增，全国有多达24个城市与地区的隔离病床占用率高达90%，好些地区的重症监护室占用率也接近100%。

更令人担忧的是，至今已有多达405名医生死于冠病，其中本月截至27日共有31名医生倒下。

印尼全国护士协会的数据则显示，截至本月28日，死于冠病的护士有至少326人。

印尼药管局建议科兴疫苗批准用于12至17岁少儿

为应对来势汹汹的变种病毒，越来越多国家把疫苗接种计划扩大至未成年人群，印尼也即将这么做。

印尼全国累计确诊病例中，18岁及以下约占12.6%。

印尼食品和药品管理局周一建议批准将中国科兴冠病疫苗用于12至17岁少儿。科兴疫苗是印尼目前接种计划使用的主要疫苗。

截至周一，印尼约有1318万人完成两剂冠病疫苗接种。