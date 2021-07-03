印尼将提高医保支出和社会援助 减缓更严格防疫措施冲击

印度尼西亚政府将提高医疗保健支出和社会援助，以应对冠病确诊病例持续攀升的情况，同时可以减缓更严格防疫管制措施对经济带来的打击。

印尼确诊病例自5月中的开斋节后就直线上升，加上德尔塔变种病毒株在境内迅速传播，该国近日的单日新增确诊病例和死亡病例数不断写下新高，如今累计病例已超过220万起，累计死亡病例也直逼5万9000起。