印尼将提高医保支出和社会援助 减缓更严格防疫措施冲击 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 印尼政府将提高医疗保健支出，以聘请更多工作人员进行疫苗接种工作及为冠病病患治疗。图为出现呼吸困难的病患前天在雅加达一家政府医院的紧急部门外等待治疗。（路透社） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚政府将提高医疗保健支出和社会援助，以应对冠病确诊病例持续攀升的情况，同时可以减缓更严格防疫管制措施对经济带来的打击。印尼确诊病例自5月中的开斋节后就直线上升，加上德尔塔变种病毒株在境内迅速传播，该国近日的单日新增确诊病例和死亡病例数不断写下新高，如今累计病例已超过220万起，累计死亡病例也直逼5万9000起。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印尼 印度尼西亚 疫苗 峇厘岛 冠病 雪隆48区今起实施加强版行管令 巴刹超市出现抢购潮 称现有限制足以应对疫情 泰政府：防疫措施无须再收紧