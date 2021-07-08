印尼封锁措施扩大至全国其他43地区直到20日

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月8日 5:00 AM

印尼周三有1040人死于冠病，是疫情以来的最高数字，比约一个月前的单日死亡病例激增九倍。图为中爪哇省梭罗市的志愿者周二以假人接受医务人员的训练，以帮忙处理冠病死者的遗体。（路透社）
印尼周三有1040人死于冠病，是疫情以来的最高数字，比约一个月前的单日死亡病例激增九倍。图为中爪哇省梭罗市的志愿者周二以假人接受医务人员的训练，以帮忙处理冠病死者的遗体。（路透社）

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印度尼西亚冠病疫情急剧恶化，政府昨天宣布将封锁措施扩大至全国其他43个地区，直到本月20日。当局还警告，最糟糕的情况可能还未到来。

印尼昨天新增超过3万4000起确诊病例，并有超过1000人死于冠病，这都是印尼去年暴发冠病疫情以来的最高数字。

当地政府上周宣布，人口稠密的爪哇岛和峇厘岛7月3日至20日实施更严格的“公共活动紧急限制令”（公限令，PPKM），全面限制人员流动和航空旅行、禁止餐厅堂食和关闭非必要办公室。当局周二也宣布收紧其他20省的防疫管制。

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