印尼封锁措施扩大至全国其他43地区直到20日 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 印尼周三有1040人死于冠病，是疫情以来的最高数字，比约一个月前的单日死亡病例激增九倍。图为中爪哇省梭罗市的志愿者周二以假人接受医务人员的训练，以帮忙处理冠病死者的遗体。（路透社） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚冠病疫情急剧恶化，政府昨天宣布将封锁措施扩大至全国其他43个地区，直到本月20日。当局还警告，最糟糕的情况可能还未到来。印尼昨天新增超过3万4000起确诊病例，并有超过1000人死于冠病，这都是印尼去年暴发冠病疫情以来的最高数字。当地政府上周宣布，人口稠密的爪哇岛和峇厘岛7月3日至20日实施更严格的“公共活动紧急限制令”（公限令，PPKM），全面限制人员流动和航空旅行、禁止餐厅堂食和关闭非必要办公室。当局周二也宣布收紧其他20省的防疫管制。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印度尼西亚 公共活动紧急限制令 公限令 雅加达 峇厘岛 缓解医疗设施重担 曼谷机场新航站楼下月改造为冠病医院 越南新一波疫情日益严重 胡志明市明起封锁15天