印尼封锁措施扩大至全国其他43地区直到20日

印度尼西亚冠病疫情急剧恶化，政府昨天宣布将封锁措施扩大至全国其他43个地区，直到本月20日。当局还警告，最糟糕的情况可能还未到来。

印尼昨天新增超过3万4000起确诊病例，并有超过1000人死于冠病，这都是印尼去年暴发冠病疫情以来的最高数字。

当地政府上周宣布，人口稠密的爪哇岛和峇厘岛7月3日至20日实施更严格的“公共活动紧急限制令”（公限令，PPKM），全面限制人员流动和航空旅行、禁止餐厅堂食和关闭非必要办公室。当局周二也宣布收紧其他20省的防疫管制。