马冠病确诊病例连续两天达新高 当局加强雪隆重灾区医疗系统抗疫能力

马国落实新一轮封锁措施超过一个月，新增病例不减反增，卫生部长阿汉峇峇解释，这是因为当局在落实加强行动管制令的地区，特别是雪兰莪州扩大筛检所致。

（吉隆坡综合讯）马来西亚单日新增确诊病例连续两天录得历来最高，昨天（7月10日）新增9353起，比前一天的9180起更高。

马国落实新一轮封锁措施超过一个月，新增病例不减反增，卫生部长阿汉峇峇解释，这是因为当局在落实加强行动管制令（行管令）的地区，特别是雪兰莪州扩大筛检所致。

他举例，雪州多个加强行管令地区7月6日进行了2万5005次筛检，比前一天的1万9614次多。

他昨天针对卫生部管理巴生河流域（雪州及吉隆坡地区）冠病疫情策略及准备措施，召开记者会指出，雪州周四和周五分别新增4152起及4400起确诊病例，从这个递增的数据可看出，当局在加强行管令地区增加了筛检量，以尽早发现确诊患者及追踪密切接触者，避免疫情扩散。

根据卫生部最新数据，雪州昨天新增4277起确诊病例，依然是全马最多，也比此前两天多。马国至今累计82万7191起确诊病例，以及6067起死亡病例；昨天再有87人不治。

阿汉峇峇也说，卫生部已成立“大巴生河流域”（Greater Klang Valley）特别工作小组，加强疫情最严重的雪隆地区医疗系统应对疫情的能力。

他指出，该工作小组的另一个任务是做好充分准备，确保8月1日全国紧急状态结束后，抗疫工作仍能顺利展开。

此外，专家指出，若马国有稳定的冠病疫苗供应，并保持目前的单日接种率，相信可在9月或10月降低新确诊病例。不过，这仍须取决于各州的疫苗接种进度。

马国健康与卫生倡导组织盖伦中心（Galen Centre）执行长阿兹鲁说，若森美兰、玻璃市、马六甲和纳闽这些较小的州属及直辖区有足够疫苗供应，且顺利为民众接种，估计9月就能看到这些地方的新病例呈下降趋势。

他也预计，雪隆地区、柔佛、沙巴和其他州属的病例可在10月下降。“当然，这要看各州的疫苗接种率。最低标准是确保大家至少接种了首剂疫苗，而最好的是完成两剂疫苗接种。”

根据卫生部数据，截至7月9日，马国已有10.2%人口或331万4871人完成两剂疫苗接种。当天单日疫苗接种量为33万7478剂。

博特拉大学流行病学专家玛丽娜副教授指出，若有40%人口完成两剂疫苗接种，冠病感染率就会开始减少。“特别是雪州，若州内四成人口完成接种，相信活跃病例就会减少。按目前的接种率和下来预计接种的人数，最早可在9月达到这个目标。”

雪州官方数据显示，截至7月8日，该州只有6.8%人口完成两剂疫苗接种，以及20.1%的人口接种了首剂疫苗。