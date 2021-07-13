印尼新增病例破4万起 雅加达四成居民曾感染

（雅加达综合讯）印度尼西亚冠病疫情持续恶化，昨日（7月12日）新增冠病病例破4万起，再创新高。在这同时，血清调查显示，首都雅加达逾四成居民曾感染冠病。

印尼卫生部昨天通报，新增冠病病例有4万零427起，累计数达256万7630起；新增死亡病例891起，累计数达6万7355起。

雅加达仍是疫情中心，新增病例超过1万4600起。最新公布的一项血清调查显示，44.5%的雅加达居民曾感染冠病，即约471万人，其中仅8.1%曾证实确诊，而且只37%有症状。

雅加达政府与印尼大学、艾克曼生医研究院（Eijkman）的流行病学专家在3月15日至31日进行了这项血清抗体调查，上周六发表结果。这个结果显示，雅加达的官方数字远远低估了实际疫情，由于调查是在3月下旬进行，现在可能绝大多数人都已有抗体。

这项调查涵盖雅加达全部六个行政区的100个社区，样本目标数为5000，一岁至14岁占21.6%、15岁至49岁占52%、50岁以上占26.4%。54%的受测者是女性。

雅加达特区阿尼斯在视讯记者会指出，近半人口有抗体后，希望可以尽速达成群体免疫。

不过，参与研究的印尼大学公卫系教授潘杜指出，由于雅加达人员日常流动性高，且周边城市居民往来频繁，因此雅加达很难达成群体免疫，唯有雅加达居民以及往来人口都接种疫苗才可对抗病毒。