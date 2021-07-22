越南生产首批俄“卫星五号”疫苗 将运往莫斯科做质量管理

（莫斯科综合电）俄罗斯国产疫苗“卫星五号”首次在越南生产，并将运往莫斯科加玛利亚中心进行质量管理。

资助卫星五号（Sputnik V）疫苗研发的俄罗斯直接投资基金（RDIF）周三（7月21日）宣布，俄方与越南国营药企Vabiotech合作，在越南生产了首批疫苗。

该基金总裁德米特里耶夫在声明中说：“RDIF与Vabiotech正在技术转让过程中积极配合，以便让越南人民可更容易获得卫星五号疫苗。”

Vabiotech总裁杜俊达对此表示欢迎，并说这将为越南及本区域其他国家“提供高质量及价格合理”的疫苗。

越南4月下旬暴发新一波疫情，为抑制冠病传播，全国三分之一土地目前被封锁，3500万人被令留在家中，非必要或非紧急情况不得外出。

越南在采购冠病疫苗及施打疫苗方面，进度缓慢。截至周一，这个拥有9800万人口的国家仅接种疫苗430万剂次，已完成接种者仅约31万人。

去年8月，俄罗斯在卫星五号疫苗还未开展大规模临床试验之前，就已批准使用该疫苗，令专家对其有效性提出质疑。到了今年2月，医学期刊《柳叶刀》发布研究报告称，卫星五号疫苗在三期临床试验中的效能高达91.6%，缓解了外界对该疫苗透明度的担忧。

RDIF与多个国家包括印度签署了卫星五号疫苗生产协议，预计每年将生产数亿剂疫苗。RDIF称该疫苗已获68个国家批准使用，并已向欧盟提交注册申请。

已进入三期临床试验 越南国产疫苗料年底推出

越南当局周二发布声明说，辉瑞将额外提供2000万剂疫苗，总供应量增至5100万剂。越南目前的疫苗订购量共计1亿500万剂，同时还在与各制造商洽谈，准备添购7000万剂。越南表示希望能在今年至明年初收到疫苗。

越南目前已接收疫苗约1060万剂，并即将通过全球冠病疫苗获取机制（COVAX），获得美国供应300万剂莫德纳疫苗。越南也向中国求助，希望获得中国国药集团疫苗。

越南国产疫苗NanoCovax已进入三期临床试验阶段，预计将于年底推出。