印尼再延长防疫限制一周至8月2日 将准备更多重症监护病房

印度尼西亚再延长防疫限制一周至8月2日以进一步遏制疫情，同时将准备更多重症监护病房，应付日趋激增的冠病病患。

人口最稠密的爪哇岛和主要名胜峇厘岛从7月3日至20日开始实施更严格的“公共活动紧急限制令”，全面限制人员流动。印尼当局几天后也宣布全国所有43个人口密集的疫情严重区同样实施公限令直到7月20日。之后，公限令再延长到25日，印尼总统佐科当时说，“若新病例持续减少，将在7月26日逐步放宽管制”。