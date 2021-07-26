印尼再延长防疫限制一周至8月2日 将准备更多重症监护病房 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 印尼的累计冠病死例已超过8万3000起，但专家估计实际数目比官方数据还高。图为西爪哇万隆的坟场工人正准备为一名冠病死者下葬。（法新社） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚再延长防疫限制一周至8月2日以进一步遏制疫情，同时将准备更多重症监护病房，应付日趋激增的冠病病患。人口最稠密的爪哇岛和主要名胜峇厘岛从7月3日至20日开始实施更严格的“公共活动紧急限制令”，全面限制人员流动。印尼当局几天后也宣布全国所有43个人口密集的疫情严重区同样实施公限令直到7月20日。之后，公限令再延长到25日，印尼总统佐科当时说，“若新病例持续减少，将在7月26日逐步放宽管制”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印尼 佐科 印度尼西亚 峇厘岛 冠状病毒19 越南德尔塔病毒迅速蔓延 美国考虑捐赠更多疫苗 泰局部封锁近两周 新增病例和死例仍达新高