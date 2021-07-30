印尼新增冠病死例屡达新高 佐科令官员努力减少死亡率 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月30日 5:00 AM 印尼当局希望到了今年12月可以接种2亿剂疫苗。图为民众昨天在泗水一个充作临时接种中心的足球场排队施打科兴疫苗。（法新社） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚冠病单日新增死例屡达新高，引发各方批评政府抗疫无能，印尼总统佐科昨天下令所有部长尽最大努力减少死亡人数。累计死例达9万零552起印尼过去一周的每日新增冠病确诊病例虽然平均较两周前少，但新增死例没有放缓，本周二（27日）更是有多达2069起死例，写下自暴发疫情以来的单日新增死例新高，目前累计死例达9万零552起，累计病例也超过333万起。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印尼 佐科 印度尼西亚 雅加达 冠病 马国连续17天确诊病例破万 大部分新增病患未接种疫苗 金边今天起实施两周宵禁 遏制德尔塔毒株进一步扩散