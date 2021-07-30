印尼新增冠病死例屡达新高 佐科令官员努力减少死亡率

印度尼西亚冠病单日新增死例屡达新高，引发各方批评政府抗疫无能，印尼总统佐科昨天下令所有部长尽最大努力减少死亡人数。

累计死例达9万零552起

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印尼过去一周的每日新增冠病确诊病例虽然平均较两周前少，但新增死例没有放缓，本周二（27日）更是有多达2069起死例，写下自暴发疫情以来的单日新增死例新高，目前累计死例达9万零552起，累计病例也超过333万起。