印尼的疫情未见缓解，昨天的累计冠病死亡人数已经超过10万，成为东南亚冠病死例最多的国家。卫生部昨天通报新增死亡病例达1747起，累计10万零636起。截至周三，印尼的累计确诊病例也已超过353万起。

（雅加达综合电）传染率极高的德尔塔变种病毒迅速蔓延，令东南亚冠病疫情最严重的印度尼西亚穷于应付。数据显示，以目前情况来看，即便达到100%群体免疫的门槛，也可能无法有效阻止病毒继续传播。

负责监督疫情应对措施的印尼高级部长卢胡特的发言人透露，根据政府数据，印尼目前所使用的冠病疫苗并不能有效遏止德尔塔病毒的传播。这意味着就算全国人民都完成接种疫苗，德尔塔病毒仍有可能继续传播。有鉴于此，政府决定加倍努力在实地控制冠病疫情，而不是像之前那样只是依靠疫苗接种将疫情控制住。

印尼的疫情未见缓解，昨天（8月4日）的累计冠病死亡人数已经超过10万，成为东南亚冠病死例最多的国家。卫生部昨天通报新增死亡病例达1747起，累计10万零636起。截至周三，印尼的累计确诊病例也已超过353万起。

印尼面临的挑战其实也是困扰全球的问题。美国传染病学会的一份报告估计，要达到群体免疫的最低门槛，是须为近90%的人口接种疫苗。

群体免疫是指人群中的大部分人对某种疾病产生了免疫力，使该疾病在人与人之间传播的可能大大降低。

尽管目前全球各国都积极进行大规模疫苗接种计划，以实现群体免疫，但事实上至今没有证据能够证明，此做法能够遏止冠病疫情，尤其考虑到疫情存在突破性感染、新变种病毒株或病毒的其他潜在风险因素。

相较于美国，拥有全球第四多人口的印尼达到群体免疫的最低门槛要高许多。

印尼以科兴疫苗为主 对德尔塔病毒较无效

印尼使用的疫苗以对德尔塔病毒较无效的中国科兴疫苗为主，而非美国普遍使用的瑞辉和莫德纳这两种信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

印尼政府数据的模型假设德尔塔病毒繁殖率为6.5，这意味着每10名受感染的人会将病毒传播给另外65人。若要达到群体免疫，在使用科兴疫苗的情况下，印尼须为人口的154%接种疫苗，使用瑞辉疫苗则须为128%人口接种疫苗，而这些数字都是绝对不可能实现的。

下来，印尼政府将双管齐下，通过疫苗接种和强制民众戴口罩及限制人员流动等防疫措施来控制住疫情。印尼政府希望到了10月，能够将冠病病毒繁殖率压制至0.9，这一来就可以减少新增确诊病例。