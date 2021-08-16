地方政府数据没定期更新 印尼审核防疫限制措施 死例不纳入考量引批评 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月16日 5:00 AM 印尼卫生部发言人说，新增确诊病例暴增让医护人员疲于奔命，根本无暇完成非紧急任务如更新冠病病人数据。图为亚齐省首府班达亚齐的医护人员正为小女孩进行冠病检测。（法新社） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚政府最近公布的冠病新增死亡病例数出现遗漏，令不少人再次质疑冠病疫情数据的可靠性。负责监督疫情应对措施的印尼海洋事务和投资统筹部长卢胡特上周一（9日）说，有鉴于一些地区提供的新增死亡病例数是累计了一段时间后才呈报给有关当局，政府决定在审核是否收紧或放宽地区防疫管制时，将不把死例包括在考虑范围内。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印尼 印度尼西亚 冠状病毒19 菲18亿元抗疫基金流向不明 卫长否认“被偷”誓查去向 不满抗疫不力经济不振 泰国多地出现示威要求巴育立即下台