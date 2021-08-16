地方政府数据没定期更新 印尼审核防疫限制措施 死例不纳入考量引批评

印度尼西亚政府最近公布的冠病新增死亡病例数出现遗漏，令不少人再次质疑冠病疫情数据的可靠性。

负责监督疫情应对措施的印尼海洋事务和投资统筹部长卢胡特上周一（9日）说，有鉴于一些地区提供的新增死亡病例数是累计了一段时间后才呈报给有关当局，政府决定在审核是否收紧或放宽地区防疫管制时，将不把死例包括在考虑范围内。