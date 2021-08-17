佐科：冠病虽严峻 防疫仍须与经济取得平衡 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月17日 5:00 AM 佐科昨天身穿爪哇土著峇都伊族（Baduy）的传统服饰到国会发表国情咨文。印尼土著联盟批评这是“表面功夫”，称土著在很多方面未获照顾，包括冠病防控和疫苗接种。（路透社） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚冠病疫情持久严峻，总统佐科坦承，持续了一年多的疫情给社会带来了疲劳和痛苦，而国家在抗疫相关的多个领域虚弱无力。不过他强调，仍须在防疫和经济利益之间求取平衡。今天是印尼独立日，佐科昨天在国会发表年度国情咨文时说：“我明白，冠病疫情带来了疲惫、郁闷、疲劳、悲伤和痛苦。”他也承认，医药业、疫苗和医疗保健设备的独立性是印尼应对冠病疫情的“严重弱点”所在。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印度尼西亚 经济萎缩 冠状病毒19 惠誉：马国今年经济增长预估从4.9%下调至0% 早说