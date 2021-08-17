佐科：冠病虽严峻 防疫仍须与经济取得平衡

印度尼西亚冠病疫情持久严峻，总统佐科坦承，持续了一年多的疫情给社会带来了疲劳和痛苦，而国家在抗疫相关的多个领域虚弱无力。不过他强调，仍须在防疫和经济利益之间求取平衡。

今天是印尼独立日，佐科昨天在国会发表年度国情咨文时说：“我明白，冠病疫情带来了疲惫、郁闷、疲劳、悲伤和痛苦。”他也承认，医药业、疫苗和医疗保健设备的独立性是印尼应对冠病疫情的“严重弱点”所在。